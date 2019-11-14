Нападающий сборной России Николай Комличенко в преддверии матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Бельгии заявил, что российские футболисты хотят обыграть соперника и взять реванш за гостевое поражение от красных дьяволов в марте 2019 года.

Нападающий сборной России Николай Комличенко в преддверии матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Бельгии заявил, что российские футболисты хотят обыграть соперника и взять реванш за гостевое поражение от "красных дьяволов" в марте 2019 года."В группе с Бельгией первое место для нас будет почетным, тем более первый матч мы им проиграли. Хотим выступить достойно и вернуть должок", – цитирует Комличенко РИА Новости.Напомним, что сборные России и Бельгии сыграют в Санкт-Петербурге 16 ноября. Встреча между ними начнется в 20:00 по московскому времени.