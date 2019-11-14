Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест начальника Главного управления ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева. Ранее сообщалось, что в среду, 13 ноября, в Ростове-на-Дону задержано все руководство местного ФСИН.

Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест начальника Главного управления ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева.Ранее сообщалось, что в среду, 13 ноября, в Ростове-на-Дону задержано все руководство местного ФСИН. Даххаев подозревается в разглашении сведений, которые составляют государственную тайну, а также коррупции. Разработка задержания велась уже давно, это была совместная операция ФСБ, а также управления собственной безопасности ФСИН.После заседания судья рассказал журналистам: "Заключен под стражу", — сообщает "Интерфакс".Муслиму Даххаеву 57 лет. На должность начальника Главного управления ФСИН он был назначен в июле 2018 года. Чиновник награжден орденом Мужества, а также именным огнестрельным оружием.