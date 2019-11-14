Андрею Малахову грубо заткнули рот. Его выпуск программы Прямой эфир, который намеревались посвятить чудовищному убийству мэра Киселевска и проблемам экологии в городе сняли с эфира.

Андрею Малахову грубо заткнули рот. Его выпуск программы "Прямой эфир", который намеревались посвятить чудовищному убийству мэра Киселевска и проблемам экологии в городе сняли с эфира.Программу не покажут из-за запрета руководства редакции. Впрочем, чем именно было вызвано его недовольство не сообщается. Об этом поведали сами жители города, которых изначально пригласили на съемки передачи в Москву. Приехавшая в Киселевск команда провела несколько дней в общении с горожанами и даже назвала дату выхода выпуска в эфир.Тем не менее, все сорвалось. Люди, уже сидевшие на чемоданах, рассказывают, что якобы передачу запретили к показу из-за того, что в редакции поняли – без обсуждения проблем экологии в Киселевске, связанных с многочисленными угольными разрезами, шоу просто не получится.По словам местной эко-активистки Наталии Зубковой, сотрудница телеканала Виктория позвонила ей спустя несколько дней после убийства мэра. Девушка из редакции сказала, что в скором времени в город прибудет съемочная группа и попросила для работников редакции помощи.12 Ноя 2019 в 8:01 PST"Попросила поводить их по городу, рассказать о нем и версиях убийства Лаврентьева. Я ей сразу сказала: "Вы федеральный канал – тема Киселевска у вас не пройдет! Зря время потрачу, ни за что не выпустят на "России" передачу про нарушения в работе угольных разрезов". Она мне: "Точно выпустят. Нам руководство уже дало добро на тему. Все разрешили", – рассказала Зубкова в изданию "Сибирь.Реалии".Датой выхода программы в эфир назвали 12 ноября. Правда, потом ее перенесли на 14 число, а после и вовсе запретили к показу. Наталья позвонила в редакцию, чтобы узнать у сотрудницы телеканала, выезжать ли приглашенным из Киселевска гостям, однако только в разговоре с девушкой узнала, что все отменилось."Сегодня мне призналась, что "добро", полученное ранее от руководства отозвали, пошли на попятную. Извинилась, что время наше потратила зря. Я переспросила ее: "Это окончательно? Нам распаковывать чемоданы?". "Да, – говорит. – Распаковывайте" , – подытожила Зубкова.