В среду, 13 ноября, в Давлеканском районе Башкирии произошла серьезная авария. На 1-м километре трассы Давлеканово-Буздяк автомобиль Hyundai Creta наехал на двух мужчин, которые шли по проезжей ..

В среду, 13 ноября, в Давлеканском районе Башкирии произошла серьезная авария. На 1-м километре трассы Давлеканово-Буздяк автомобиль Hyundai Creta наехал на двух мужчин, которые шли по проезжей части.В результате ДТП один человек погиб, другого пешехода доставили в больницу с травмами. Точные причины и обстоятельства аварии выясняются, сообщает .