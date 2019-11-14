На заседании президиума Всероссийской федерации волейбола был утвержден новый главный тренер женской сборной России. Им стал 53-летний итальянский специалист Серджо Бузато. Он будет работать с командой до окончания Олимпиады-2020.

На заседании президиума Всероссийской федерации волейбола был утвержден новый главный тренер женской сборной России. Им стал 53-летний итальянский специалист Серджо Бузато. Он будет работать с командой до окончания Олимпиады-2020."Утверждение Бузато прошло, он единогласно был утвержден главным тренером женской сборной", – цитирует президента Всероссийской федерации волейбола Станислава Шевченко РИА Новости.Напомним, что после ухода из национальной команды Вадима Панкова Бузато исполнял обязанности главного тренера сборной России.