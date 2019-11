За минувшие 50 часов по Израилю выпустили около 450 ракет с территории сектора Газа, сообщил пресс-секретарь вооруженных сил еврейского государства Йонатан Конрикус. Система ПВО Железный купол перехватила 90% боеприпасов, пишет агентство РИА Новости.

За минувшие 50 часов по Израилю выпустили около 450 ракет с территории сектора Газа, сообщил пресс-секретарь вооруженных сил еврейского государства Йонатан Конрикус. Система ПВО "Железный купол" перехватила 90% боеприпасов, пишет агентство РИА Новости.14 ноября израильские военные сообщили еще о 5 ракетах, запущенных с территории Газы.5 rockets were JUST fired at Israel from Gaza. pic.twitter.com/y3XlPopq0j— Israel Defense Forces (@IDF) 14 ноября 2019 г.Обстрелы со стороны группировки "Исламский джихад" (запрещена в России) начались 12 ноября. Сообщается, что как минимум одна ракета упала на оживленную трассу. Израильские вооруженные силы ответили авиаударами по позициям террористов в Газе. Кроме того, палестинским рыбакам запретили выходить на промысел.Как утверждает компания Rafael, "Железный купол", или Iron Dome, – это первая в мире ракетная система двойного назначения. Она способна сбивать как артиллерийский снаряды и минометные мины, так и летательные аппараты в радиусе до 70 километров.Создатели обо отмечают, что ракеты "Железного купола" стоят недорого, а одной батареи хватит, чтобы прикрыть средних размеров город.