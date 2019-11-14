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<a href="https://33live.ru/novosti/14-11-2019-izvestnaya-vedushhaya-rasskazala-o-kontakte-s-tyazhelo-bolnoj-zavorotnyuk.html" target="_blank">Известная ведущая рассказала о контакте с тяжело больной Заворотнюк</a> - Анфиса Чехова призналась, что связывалась с Анастасией Заворотнюк. Телеведущая рассказала, что из этого получилось.