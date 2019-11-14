Российский фигурист Алексей Красножон уже давно выступает за США. Тем не менее, он не забывает своих соотечественников.

Российский фигурист Алексей Красножон уже давно выступает за США. Тем не менее, он не забывает своих соотечественников.Накануне спортсмен высказался в отношении знаменитого тренера Этери Тутберидзе. По его мнению, она является высококвалифицированным специалистом и настоящим профессионалом своего дела.Но, к сожалению, есть у этого и свои отрицательные стороны. Например то, что многие считают Этери своим идолом. Причем не только ее ученицы, но и некоторые болельщики."Есть люди, которые цепляются за какие-то группы, а это самое страшное. Они как сектанты. Мне этого не понять, но для них это их группа, это их секта. "У нас Этери Георгиевна, это наш бог", – высказался Красножон.20 Окт 2019 в 12:17 PDTСтоит признать, что именно ученицы Тутберидзе забирают все награды. Именно они получили золотые медали на прошедших четыре этапах Гран-при по фигурному катанию в женском одиночном катании."Правда такова, что российские девочки – лучше всех. Да, сейчас есть американские девочки. Алиса Лью, которая тройные акселя делает, но это представление, что Этери Георгиевна – лучший тренер, причем я не знаю, сколько уже по времени. Когда я начал кататься на ЮГП, мне было 15 лет, у нее уже тогда были супердевочки", – признался Алексей.