Если есть возможность, почему бы не сэкономить?

Если есть возможность, почему бы не сэкономить? От скидок не отказываются ни бедные, ни богатые. Да и купить нужную вещь дешевле, чем указано на ценнике, всегда приятно.Хотите узнать, как обыкновенная банковская карта может помочь сэкономить на шопинге?Экономить время и не пересчитывать на кассе сдачуВремя – деньги. С этим сложно поспорить, особенно в наши дни. Иногда вещи выбрать быстрее и проще, чем отстоять очередь в кассу и оплатить покупки.Ускорить процесс поможет оплата банковской картой: во-первых, не придется пересчитывать сдачу; во-вторых, вы избавитесь от раздражающего вопроса: «А два рубля не посмотрите?»; в-третьих, ускорите очередь, благодаря чему сделаете других покупателей хоть немного счастливее.Пользоваться скидками, доступными только при оплате картойОплата покупок банковской картой экономит не только время, но и деньги. Сейчас масса программ и бонусов, которые предоставляют своим клиентам как банки, так и сами платежные системы. Mastercard, Visa, «Мир» - основные платежные системы, которые осуществляют межбанковские и другие переводы в нашей стране. При оформлении банковской карты вы можете остановить свой выбор на любой из них.Поэтому сами платежные системы в борьбе за клиентов готовы «задабривать» вас разными «плюшками». Отсюда множество скидок на путешествия, интернет-покупки, шопинг и так далее. Чтобы узнать, какие бонусы предоставляет вам ваша платежная система, просто посмотрите на правый нижний угол своей карты (там указан соответствующий значок) и затем зайдите на официальный сайт компании.Использовать кешбэкЕще один приятный момент при оплате покупок картой – выплата кешбэка. Как правило, банки предлагают выбрать приоритетную категорию для начисления компенсации за покупки. Поэтому, если сейчас вы стоите перед выбором банковской карты, помните об этом и внимательно читайте все условия.Например, при выборе Классической карты от Сбербанка ()вы можете рассчитывать на возврат до 30% от суммы покупок бонусами «Спасибо».Молодежная карта ()позволяет получить до 11% кешбэка, что меньше, чем у Классической, но в обслуживании она дешевле. На самые большие бонусы могут рассчитывать владельцы карты Сбербанка Mastercard Platinum* ( ) – до 20% на АЗС и Яндекс.Такси, до 10% кэшбэк в ресторанах. Всего в месяц можно вернуть до 10 тысяч рублей бонусами спасибо. Так что плата за годовое обслуживание (4900 рублей) легко компенсируется при активном использовании карты в торговой сетиКак правило, самые большие кешбэки можно получить за оплату чека в ресторане или покупку билетов в кино. Кешбэк – это та же скидка, только дается не сразу, а возвращается на карту чуть позже.Оплачивать покупки бонусами «Спасибо»Имея на счету достаточно бонусов, можно купить приглянувшиеся ботиночки от Pierre Cardin или Кari всего за 30% от стоимости, а 70% - бонусами.Оплатить половину покупки «Спасибо» можно в BAON, Zenden, KANZLER и других магазинах. А в «Пятерочке», «Перекрестке» и интернет-магазине «Беру!» можно практически все товары забрать за «Спасибо» (деньгами вы доплатите всего 1% от стоимости).Также существует возможность оплачивать бонусами спасибо билеты на концерты и мероприятия, авиа и ж/д билеты, гостиницы . Более подробную информацию можно узнать, скачав приложение «Спасибо», в разделах «Путешествия и развлечения» или на сайте программы Спасибо от СбербанкаЧтобы получать бонусы «Спасибо», нужно подключить программу «Спасибо от Сбербанка» - сделать это можно в пару кликов через приложение «Сбербанк Онлайн» или в любом офисе банка, обратившись к специалистам. После этого бонусы будут автоматически начисляться на ваш счет с каждой безналичной покупки.* условия действуют до 31 декабря 2019 годаПАО Сбербанк. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 11 августа 2015 года. Регистрационный номер — 1481.