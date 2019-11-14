Даже украинские эксперты уверены, что у президента Украины Владимира Зеленского нет никаких шансов выстоять под давлением международной общественности и не пойти на выполнение своих обязательств. В том, что мировые лидеры в противостоянии Киева и Москвы все больше склоняются на сторону последней, они даже не сомневаются.

Даже украинские эксперты уверены, что у президента Украины Владимира Зеленского нет никаких шансов выстоять под давлением международной общественности и не пойти на выполнение своих обязательств. В том, что мировые лидеры в противостоянии Киева и Москвы все больше склоняются на сторону последней, они даже не сомневаются.Если раньше в украинском обществе термин "переговоры в нормандском формате" воспринимался как что-то полезное для Украины – дескать, страна заручится поддержкой старших товарищей для совместного давления на Россию – то теперь ситуация изменилась на прямо противоположную. Теперь Киев смотрит на переговоры как на первый шаг перед неизбежной капитуляцией."Что такое Нормандский процесс? Мы видим, что Макрон – близкий союзник Кремля. И Германия такую же политику проводит, мы видим это по "Северному потоку-2" и так далее", – в эфире телеканала ZIK заявил общественный деятель и известный идеолог украинского нацизма Степан Хмара.Он подчеркнул, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского, да еще и в окружении Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель, ничем хорошим для Украины не закончится. "Результат может быть только негативный для Украины", – констатировал эксперт.На переговорах, уверен он, в случае, если они состоятся, диктовать все условия будет именно президент России Владимир Путин. "А его союзники, Макрон и Меркель, будут только давить на нашего президента, чтобы он соглашался на диктат, на постепенную, но капитуляцию", – подчеркнул Степан Хмара.Отметим, в украинском обществе созрела уверенность, что просто обязана закончиться для Украины капитуляцией. Украинского лидера не воспринимают ни как умелого дипломата, ни как твердого в своих убеждениях политика. Тем более что международное сообщество действительно начинает осознавать правоту российских позиций.