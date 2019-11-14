Коллекторы, которые запугивали и унижали жителя Томска, будут оштрафованы.

Коллекторы, которые запугивали и унижали жителя Томска, будут оштрафованы.Судебным приставам поступила жалоба от томича на действия организации, по отношению к которой он является должником. В течение нескольких месяцев сотрудники коллекторского агентства в грубой и унизительной форме звонили и направляли мужчине сообщения с требованием оплатить долг. На него оказывалось псизологическое давление, меры запугивания и унижения.В ходе проверки Управление федеральной службы судебных приставов возбудило административное дело. Арбитражный суд Томской области постановил привлечь коллекторское агентство к административной ответственности. Как сообщает "Вести Томск", на организацию наложен штраф в 200 тысяч рублей.