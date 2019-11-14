Расследование уголовных дел, в которых фигурирует Петр Порошенко, завершается. Судьба экс-президента решится в скором времени.

Расследование уголовных дел, в которых фигурирует Петр Порошенко, завершается. Судьба экс-президента решится в скором времени.С важной новостью для Петра Порошенко выступил глава Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба. Есть производства, по которым правоохранители работают эффективнее всего, признался он.Речь о тех расследованиях, где не нужно направлять международные поручения и ждать ответа. "Мы находимся на этапе уже возможного завершения досудебного расследования в этих уголовных производствах", – сказал он. Конкретнее об этих делах Труба говорить не стал.Директор ГБР выразил надежду, что Порошенко будет помогать следствию. Но пока энтузиазма у бывшего президента не наблюдается. На днях он прогулял допрос в 18-й раз.Порошенко может себе позволить игнорировать следователей: по 13 уголовным делам, где фигурирует его имя, он проходит в качестве свидетеля. Правоохранители собирались расспросить политика по эпизодам о мошенничестве, незаконном обогащении, отмывании преступных доходов, узурпации власти, а также о прошлогодней провокации в Керченском проливе.Подчеркнутое игнорирование следствия говорит о том, что экс-президент уверен в своей безопасности. Подтверждением служит недавнее заявление юриста Андрея Портнова: адвокат уверен, что нынешние власти помогают Петру Порошенко выводить активы с Украины. По его словам, генпрокурор имеет все возможности для привлечения политика к ответственности, однако ничего не делает.Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ начать расследование хищений окружением бывшего президента Петра Порошенко через подконтрольные фирмы 34 млн гривен, которые предназначались на нужды армии.И помните - Порошенко создал эту армию и имеет полное право у нее воровать (НЕТ)— Совість України. За Донбас! (@ZaDnbss)Но ветер украинской политики переменчив. Из подозреваемого может в одночасье превратиться в обвиняемого. Бывший президент – калач тертый, и в местных реалиях разбирается лучше кого бы то ни было.Поэтому неудивительно, что он начал формально избавляться от своих активов. В начале ноября выяснилось, что переписал большую часть структур кондитерской корпорации "Рошен" на старшего сына Алексея.