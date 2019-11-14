Завершилось расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, при котором погибли 50 человек, установлены причины трагедии.

Следственный комитет завершил расследование крушения самолета "Боинг" в аэропорту Казани в 2013 году. Уголовное дело в отношении пилотов закрыто в связи с их смертью.По данным следствия, причиной авиакатастрофы стала ошибка командира самолета Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула. Как выяснили следователи, Салихов не имел достаточных навыков пилотирования и был допущен к полетам на основании поддельных документов.В 2009 году занимавший должность заместителя генерального директора ОАО "Авиакомпания "Татарстан" Валерий Портнов направил фальсифицированные документы в отношении Салихова в Татарское межрегиональное управление Росавиации, руководитель которого (Шавкат Умаров) по халатности не организовал в сентябре 2009 года проверку свидетельства.В ходе многочисленных экспертных исследований выяснилось, что выполняя рейс Москва - Казань 17 ноября 2013 года Салихов ввел самолет во время посадки в сложное пространственное положение, а Гуцул не принял управление на себя.Боинг 737-500 выполнял рейс Москва — Казань и разбился при посадке. Погибли 50 человек, включая членов экипажа.