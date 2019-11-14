В Хабаровском крае на побережье Татарского пролива образовался сильнейший гололед. Дальневосточные автолюбители устроили вынужденный штурм ледяной горки неподалеку от поселка Ванино.

В Хабаровском крае на побережье Татарского пролива образовался сильнейший гололед. Дальневосточные автолюбители устроили вынужденный штурм ледяной горки неподалеку от поселка городского типа Ванино.Далеко не всем удалось без потерь проехать опасный участок — вдоль дороги на обочинах встали десятки легковушек. На видео, снятое очевидцем, попала одна из безуспешных попыток преодолеть горку.И хотя кроссовер так и не забрался наверх, окружающие водители ликовали — его поймали и вручную скорректировали траекторию скользящего автомобиля таким образом, что он не смог повредить другую машину.