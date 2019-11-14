Министр культуры России Владимир Мединский сравнил жестокое преступление историка Олега Соколова с ажиотажем, который возник после выхода зарубежного фильма Джокер. Он отметил, что если раньше все спрашивали про нашумевшую кинокартину, то теперь про бывшего сотрудника СПбГУ.

Министр культуры России Владимир Мединский сравнил жестокое преступление историка Олега Соколова с ажиотажем, который возник после выхода зарубежного фильма "Джокер".Государственный деятель прокомментировал ситуацию, связанную с доцентом-расчленителем. Он отметил, что если раньше все спрашивали про нашумевший фильм, то теперь про Олега Соколова. "Так и хочется ответить: если вам так нравится "Джокер", почему вам не нравится Олег Соколов?", — обратился к журналистам Владимир Мединский.Также министр культуры отметил, что ему искренне жаль отдельные средства массовой информации, которые "хайпят на человеческой трагедии", а также задают подобные вопросы во время культурного форума, сообщает РИА Новости.Фильм "Джокер" Тодда Филлипса стал чемпионом по просмотрам. Кроме того, у него шестнадцать номинаций на "Оскар". Фильм снят по мотивам комиксов. Его главным героем является неудачливый юморист, страдающий психическим заболеванием. В один момент у него происходит нервный срыв и он становится преступником.Трагический инцидент, в центре которого оказался уже бывший доцент СПбГУ Олег Соколов, случился 7 ноября. После ссоры историк застрелил аспирантку Анастасию Ещенко, а затем, чтобы избавиться от тела, расчленил его с помощью пилы и по частям пытался утопить в Мойке.