Россия будет считать Жанин Аньес руководителем Боливии, но при этом учитывает, что кворума в парламенте по ней не было. С соответствующим выступлением выступил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Россия будет считать Жанин Аньес руководителем Боливии, но при этом учитывает, что кворума в парламенте по ней не было. С соответствующим выступлением выступил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.По словам государственного деятеля, в момент утверждения Аньес в должности временного президента Боливии в парламенте не было полного кворума. Этот момент учитывает российская сторона. Сергей Рябков отметил, что Жанин Аньес будет восприниматься в качестве руководителя страны, но только на период до решения вопроса о новом президенте посредством выборов. По мнению заместителя министра российского МИДа, это внутреннее дело боливийской стороны.20 октября в Боливии состоялись президентские выборы. По данным Высшего избирательного суда, победу в них одержал Эво Моралес. Его основной конкурент Карлос Меса, занявший второе место, не признал итоги голосования, поскольку считает их мошенничеством. В стране начались протесты.Мексика дала политическое убежище Эво Моралесу. Он, в свою очередь, заявил, что готов вернуться на родину, чтобы положить конец кризису в стране.