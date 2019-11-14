Граница - это сложный механизм. Она должна сближать народы и быть надежным заслоном для всех негативных моментов. И здесь мы с РФ должны друг друга понимать и дополнять, но не стоять кордоном, - считает председатель пограничного госкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо.

"Граница — это сложный механизм. Она должна сближать народы и быть надежным заслоном для всех негативных моментов. И здесь мы с РФ должны друг друга понимать и дополнять, но не стоять кордоном", — считает председатель пограничного госкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо.При разработке изменений в договор с Россией от 1995 года о взаимных усилиях по охране границы, поясняет Лаппо, необходимо обеспечить равные права для пограничников двух стран. Глава белорусских пограничников отметил, что Минск всегда выполняли свои союзнические обязательства и будет их выполнять, сообщает ТАСС."И претензий к нам никогда не было, но требуем тоже и нас уважать", — заявил Анатолий Лаппо.Он напомнил, что в 1995 году при заключении договора предполагалось, что Минск обеспечивает безопасность границ Союзного государства на своем участке, а контроль на границе между двумя странами будет отсутствует."Речь не шла о том, чтобы нам кто-то помогал. Мы сами в состоянии обеспечить безопасность свою и Союзного государства, —продолжил председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии. — Мы ставим вопрос, почему на нашей внутренней границе существуют российские пограничники? Ведь мы туда не вышли".Минск из пограничного договора выходить не собирается, но настаивает на его обновлении. Конкретных сроков подготовки документа пока нет, но, как ожидает Анатолий Лаппо, процесс не будет быстрым.