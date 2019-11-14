Австралийская манекенщица Эрин Лангмейд узнала о своей беременности во время родов. 23-летняя девушка почувствовала себя плохо в ванной комнате и неожиданно для себя родила ребенка за ..

Австралийская манекенщица Эрин Лангмейд узнала о своей беременности во время родов. 23-летняя девушка почувствовала себя плохо в ванной комнате и неожиданно для себя родила ребенка за считанные секунды. Молодой человек модели, услышав ее крики, незамедлительно вызвал врачей."Я собиралась на работу, надевала свои вещи. Ничто не говорило, что я беременна. Это было очень странно!", – рассказала Лангмейд. Девушка добавила, что во время беременности у нее не было большого живота. Более того, она не испытывала недомоганий и вела обычный образ жизни, уточняет .