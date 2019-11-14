Бывший президент Боливии Эво Моралес готов вернуться на родину, чтобы положить конец кризису в стране. Заявил он об этом из Мексики, которая дала политику убежище. Накануне власти Мехико назвали его почетным гостем города и вручили в знак уважения медаль.

Бывший президент Боливии Эво Моралес готов вернуться на родину, чтобы положить конец кризису в стране. Заявил он об этом из Мексики, которая дала политику убежище. Накануне власти Мехико назвали его почетным гостем города и вручили в знак уважения медаль.Он говорил, что намерен вернуться в Боливию с новыми силами, но, пожалуй, никто не ожидал, что так быстро. Эво Моралес, который подал в отставку под давлением военных, заявил, что уже готов рискнуть и прилететь на родину, чтобы положить конец кризису. Находясь в Мексике, которая предоставила ему политическое убежище, Моралес обратился к боливийцам. Призвал общественные движения, гражданские организации и политические партии – прекратить насилие и начать мирный диалог: "Если я могу своим присутствием внести вклад в мирное решение кризиса, которое остановит насилие и спасет жизни, я сделаю это ради моей любимой Боливии".Тем временем, Боливия охвачена беспорядками, в ходе которых погибли уже как минимум 10 человек, пострадали более пятисот. Тысячи демонстрантов требуют, чтобы объявившая себя временным президентом – оппозиционер Жанин Аньес покинула пост. И заявляют, что не примут отставки Моралеса.Аньес уже назначила нового командующего вооруженными силами и спешно привела к присяге переходный кабинет министров. Заявила, что намерена провести новые президентские выборы, но Моралеса к ним не допустит, хотя, по закону – на пост главы государства в Боливии можно переизбираться неограниченное количество раз."У меня две основные цели — отмена неконституционного судебного решения от 28 ноября 2017 года и проведение всеобщих выборов в кратчайшие сроки. Свободных и прозрачных, с участием только тех кандидатов, которые отвечают конституционным требованиям", — заявила Аньес.Действия Аньес признают законными США. Госсекретарь Майк Помпео уже поздравил ее с принятием полномочий. И выразил надежду на сотрудничество. Эво Моралес напомнил, как это напоминает ситуацию в Венесуэле, где Вашингтон пытался устроить госпереворот и привести к власти своего ставленника Гуайдо. Сейчас, заявил Моралес, все указывает на то, что именно Штаты инициировали госпереворот в Боливии."США только и делают, что говорят о мире. Но знаете, никакого мира не будет без социальной справедливости. По моему опыту, мир возможен только тогда, когда каждая страна уважает суверенитет и независимость других государств. Мир не может быть обеспечен путем военного вмешательства", — сказал Моралес.Будет ли он участвовать в новых президентских выборах? В ходе пресс-конференции в Мексике Моралес уклонился от прямого ответа на этот вопрос. Удивительно, что он вообще так быстро собирается вернуться в Боливию. Ведь еще на днях он благодарил власти Мексики за то, что они буквально спасли его жизнь.