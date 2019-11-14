Полиция в Москве задержала мужчину, который предположительно облил кислотой домофон одного из домов в Новой Москве.

Кадры, на которых мужчина обливает домофон и подъездную ручку жидкостью из пластиковой бутылки, сняла камера видеонаблюдения.В результате происшествия пострадала консьержка – она начала отмывать домофон и дверь, после чего у нее по телу пошли красные пятна. Врачи зафиксировали у женщины химический ожог первой степени.Была проведена экспертиза жидкости – выяснилось, что в ее состав входила серная кислота. Местные жители сообщили, что видели подозрительного мужчину не раз и у других домов.Полиция смогла установить личность подозреваемого. Мужчину задержали и доставили в отдел для разбирательства, передает РИА Новости.