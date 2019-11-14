В Муроме возбуждено уголовное дело в отношении 25-летней жительницы города. Она подозревается в мошенничестве.

В Муроме возбуждено уголовное дело в отношении 25-летней жительницы города. Она подозревается в мошенничестве.По информации областной полиции, к правоохранителям обратилась жительницы Анапы. Она пояснила, что несколько недель назад разместила на одном из популярных сайтов объявление о сдаче в аренду квартиры. На него откликнулась девушка из Мурома. В процессе общения потерпевшая передала «арендатору» реквизиты банковской карты для перевода предоплаты, а затем – код. Через несколько часов с банковского счета, к которому привязана карта, пропали 90 900 рублей, а муромлянка перестала выходить на связь.Подозреваемая была задержана на территории Мурома и дала признательные показания. Установлено, что злоумышленница изначально не планировала пользоваться услугами аренды и вносить предоплату. Она специально приобрела сим-карту и связывалась с потерпевшей в ночное время, рассчитывая на потерю бдительности.