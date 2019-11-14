В Домодедово таможенники обнаружили в багаже 50-летнего россиянина золотой браслет с более чем 150 бриллиантами. Украшение нашли при досмотре ручной клади пассажира. Мужчина сообщил, что ..

В Домодедово таможенникиобнаружили в багаже 50-летнего россиянина золотой браслет с более чем 150 бриллиантами. Украшение нашли при досмотре ручной клади пассажира.Мужчина сообщил, что привез украшение в качестве подарка для жены.Таможенная стоимость товара составила более 1,5 миллиона рублей. Задержанному грозит уголовное дело о контрабанде, пишет.