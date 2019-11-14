Проведенной экспертизой установлено, что изъятые медали являются подлинными государственными наградами СССР...

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с участковым уполномоченным полиции ОМВД России по району Арбат задержали мужчину, подозреваемого в попытке сбыта государственных наград СССР.В полицию поступила информация о том, что неизвестный на улице Арбат пытается сбыть предметы, схожие с наградами.При попытке сбыта медалей сотрудники полиции по адресу места происшествия задержали подозреваемого – 49-летнего приезжего мужчину. У злоумышленника изъяты медали: «30 лет Советской Армии и Флота»; «За безупречную службу I степени»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»; «50 лет Вооружённых Сил СССР»; «Медаль материнства I степени». Проведенной экспертизой установлено, что изъятые медали являются подлинными государственными наградами СССР.Отделением дознания ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», статьей 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60