Очевидцы сообщают, что пострадавших - двое, они получили серьезные травмы.

В поселке Мелехово сегодня вновь пострадали пешеходы, произошло это на пешеходном переходе на Первомайской, 33. ДТП произошло в 17.40.Как нам сообщили в областном управлении МВД, водитель «ВАЗа 2108» 1991 года рождения, двигаясь со стороны Коврова, не пропустил на переходе двоих мужчин 76 и 92 годов рождения, один из них с травмами доставлен в больницу, дугой отправлен на амбулаторной лечение.После сентябрьской трагедии, когда погибли двое подростков, на дороге в Мелехово появились лежачие полицейские и светофор, но это, как видно, не помогло — некоторое начали объезжать искусственные неровности по обочине, а кнопка для пешеходов на новом светофоре, по сообщениям местных жителей, уже сломалась.Никита ТарбеевВидео