В четверг, 14 ноября, на площади трех вокзалов в Москве случился пожар. По предварительным данным, огонь охватил склад с цветочной продукцией. Площадь возгорания составила 80 квадратных ..

В четверг, 14 ноября, на площади трех вокзалов в Москве случился пожар. По предварительным данным, огонь охватил склад с цветочной продукцией. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.На место происшествия оперативно прибыли спасатели. В результате пожара пострадавших нет, сообщает . Другие подробности уточняются.