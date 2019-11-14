Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил региональному руководству возбудить уголовное дело на мужчину, напавшего на игровой площадке на детей и учительницу в Ставропольском крае.

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил региональному руководству возбудить уголовное дело на мужчину, напавшего на игровой площадке на детей и учительницу в Ставропольском крае.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в пресс-служба СКР.По данным ведомства, нападавший, выкрикивая матерные слова и вооруженный ножом, подошел к мальчикам, игравшим на детской площадке.Эту сцену увидела учительница начальных классов, которая шла из школы. Она скомандовала детям уходить, а сама преградила путь преступнику.Мужчина, угрожая убить, схватил женщину, но она смогла отбиться и убежать.По данным региональных СМИ, смелой женщиной оказалась учительница начальных классов в Нефтекумске Марина Аксакалова.Женщина, которая имеет инвалидность, не испугалась угроз пьяного 70-летнего злоумышленника, закрыв детей собой. Неизвестно чем бы закончилось дело, но хулигана спугнула проезжавшая полицейская машина.В итоге нападавший задержан, а учительнице оказали медицинскую помощь.