Британский модельер Аманда Уэйкли, создававшая наряды для Кейт Миддлтон и Меган Маркл, стала жертвой ограбления. Дизайнер проверяла шины своего автомобиля, когда к ней подошли неизвестные с ..

Британский модельер Аманда Уэйкли, создававшая наряды для Кейт Миддлтон и Меган Маркл, стала жертвой ограбления. Дизайнер проверяла шины своего автомобиля, когда к ней подошли неизвестные с топором и отобрали дорогие часы Rolex.Сумма ущерба составила 25 тысяч фунтов стерлингов. Как сообщает Газета.ру, в результате ограбления Аманда Уэйкли не пострадала. В настоящее время местная полиция разыскивает злоумышленников.