Марию Алалыкину запомнили веселой позитивной девушкой из группы Фабрика. Тем не менее, в последнее время о ее жизни ничего неизвестно – экс-солистка пропала со всех радаров. Сестра знаменитости решила рассказать всю правду о ее судьбе.

Марию Алалыкину запомнили веселой позитивной девушкой из группы "Фабрика". Тем не менее, в последнее время о ее жизни ничего неизвестно – экс-солистка пропала со всех радаров. Сестра знаменитости решила рассказать всю правду о ее судьбе.Слава, деньги и любовь многочисленной аудитории – все это оказалось ненужным Марии. Сперва она вышла замуж за бизнесмена Александра Зуева, приняла ислам, сменив имя на Марьям, а после уехала жить в Махачкалу, посвятив себя полностью заботам о семье.К сожалению, счастья в первом браке девушка не нашла, однако спустя некоторое время Алалыкина вновь вышла замуж. Супруг Махмуд увез девушку в дагестанский аул, и с тех пор о личной жизни некогда популярной красотки из "Фабрики" появляется все больше противоречивых слухов. Ее сестра Маргарита решила прекратить поток сплетен и откровенно рассказать о быте Марии."Маша действительно приняла ислам. Это произошло в период первого замужества. Потом развелась с первым супругом, начала изучать новую для себя религию. Ее никто не заставлял становиться мусульманкой. Это было осознанным решением", – слова родственницы Алалыкиной газета "Комсомольска правда" со ссылкой на StarHit.На данный момент бывшая певица уже десять лет живет в счастливом браке. По словам Маргариты, у нее добрый, заботливый любящий муж. Экс-солистка "Фабрики" предпочитает не выносить свою жизнь напоказ и живет затворницей, поддерживая контакт только с самыми близкими друзьями и родственниками. Кто-то считает, что это – вина супруга, что бывшая знаменитость буквально пропала со всех радаров, однако ее сестра спешит опровергнуть этим домыслы."Они несколько лет жили вместе в Москве, но здесь возникали определенные проблемы. Поэтому и решили перебраться в другой регион. Кто-то писал, что Машу насильно увезли в аул, но это неправда. Их решение переехать в один из крупных городов России было обоюдным", – подчеркнула Маргарита.