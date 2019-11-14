Президент Белоруссии Александр Лукашенко разразился новой порцией откровений об отношениях с Москвой. Несколько лет назад Батька отказался от российской военной базы в республике. Несмотря на это, он хочет, чтобы восточный союзник поставлял ему современное оружие бесплатно.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко разразился новой порцией откровений об отношениях с Москвой. Несколько лет назад Батька отказался от российской военной базы в республике. Несмотря на это, он хочет, чтобы восточный союзник поставлял ему современное оружие бесплатно.Очередные требования к Кремлю Александр Лукашенко озвучил на встрече с главой пограничной службы Анатолием Лаппо и госсекретарем Совбеза Станиславом Засем. По его словам, Белоруссия защищает Россию на западном направлении."Так почему нам не помочь?" – задался риторическим вопросом Батька.Поддержать Минск Москва должна современным оружием, ведь белорусы умеют им пользоваться не хуже россиян, считает Лукашенко. "Не надо вякать в СМИ и даже уже на государственном уровне, что белорусы – гиря на ногах", – сказал президент.По его словам, противовоздушная оборона Белоруссии работает на благо России. Это стоит денег, однако Москва продолжает считать Минск нахлебником, пожаловался Лукашенко.Россия могла разместить в Белоруссии свои самолеты, но для этого Москва предлагала создать военную базу, напомнил об эпизоде пятилетней давности Станислав Зась. Тогда казалось, что стороны договорились, но в последний момент сдал назад.Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал это "неприятным эпизодом". и его окружение на встречах с представителями западных стран часто напоминают о том отказе.