До начала следующей недели Москва и Подмосковье останутся под влиянием антициклона, сохранится повышенное атмосферное давление.

До начала следующей недели Москва и Подмосковье останутся под влиянием антициклона, сохранится повышенное атмосферное давление, передает "Интерфакс".Как сообщили в Гидрометцентре России, осадков не ожидается, ночью около ноля, днем — плюсовая температура, ветер умеренный. При этом значения средней суточной температуры будут превышать климатическую норму на 3-5 градусов.Синоптики заверили, что ноябрьское солнышко порадует жителей столичного региона.В пятницу ночью в мегаполисе -2-0, по области -4, + 1 градусов. Днем в Москве +4-6, в Подмосковье — +1-6 градусов.В выходные будет облачно, однако обойдется без осадков. В субботу ночью в Москве ожидается -1, +1, по области -3, +2 градуса, днем +3-5 и +1-6 градусов соответственно.В воскресенье ночью в столице +1-3, по области -1, +4 градусов, днем в Москве потеплеет до +5-7, в Подмосковье — до +2-7 градусов.В начале новой недели немного похолодает: в понедельник до +1-6, во вторник — до 0-5 градусов.