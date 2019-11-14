Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов высказался относительно российских бойцов смешанного стиля, которые способны стать чемпионами UFC. Он назвал три имени.

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов высказался относительно российских бойцов смешанного стиля, которые способны стать чемпионами UFC. Он назвал три имени."Петр Ян, Забит Магомедшарипов и Ислам Махачев", — именно такой комментарий оставил Нурмагомедов в публикации официального Instagram-аккаунта UFC Russia. В прилагающейся к посту картинке были предложены варианты с теми же Магомедшариповым, Яном, а также Александром Волковым.В четвертом варианте было предложено назвать своих кандидатов, что и сделал Нурмагомедов.Отметим, что Ян выиграл все пять проведенных в UFC боев, Магомедшарипов имеет в своем активе шесть побед из шести возможных, а Махачев является единственным из предложенных Нурмагомедовым кандидатов, кто уже уступил: у него одно поражение при семи победах.