До срока уплаты налога на имущество, транспортного и земельного налога осталось две недели.

До срока уплаты налога на имущество, транспортного и земельного налога осталось две недели. Об основных изменениях в налоговом уведомлении,льготах, а также о способах и порядке уплаты налогов завтра расскажут в программе "Ваше право" на "Радио России-Владимир" начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Владимирской области Светлана Шикова и начальник отдела работы с налогоплательщиками Елена Молева. Телефон прямого эфира (4922) 35-31-33. Начало в 7.20.