Площадь однокомнатных квартир по всей стране сокращается, при этом малогабаритное жилье не дешевеет.

С апреля цены на студии и малометражки в России выросли на 1,9%, говорится в обзоре портала "Мир квартир". Однако в некоторых городах подорожание квартир площадью до 32 квадратных метров гораздо заметнее, чем в среднем по стране.Средняя стоимость малогабаритки в Москве составляет 6,6 миллиона рублей, подорожание составило 1,2%. В Петербурге маленькие квартиры выросли в цене почти на 3%, до 3,6 миллиона рублей. В Сочи малогабаритки подорожали за полгода на 10,6%, а во Владивостоке – на 14,3% и сравнялись в цене: в обоих городах средняя стоимость составляет 3,2 миллиона рублей.В Севастополи студии в среднем продаются за 2,8 миллиона рублей. А самое дешевое малогабаритное жилье в Магнитогорске и Кургане, там оно стоит менее 1 миллиона рублей.Помимо Владивостока и Сочи маленькие квартиры заметно подорожали в Туле, Мурманске, Хабаровске и Кемерове. При этом есть города, где такое жилье подешевело. Так, в Махачкале средняя цена снизилась на 8,3%, в Астрахани на 7,1%, в Самаре на 6,8%, в Брянске на 6%, а в Воронеже на 5,7%.Эксперты подчеркивают: площади квартир сокращаются, в новых домах продаются 10-метровые студии, которые раньше были прерогативой вторичного рынка – как правило, это были комнаты, переделанные в квартиры.