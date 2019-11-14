Стали известны подробности стрельбы в благовещенском колледже ЖКХ, в ходе которой был убит один студент и тяжело ранены двое. Оружие, по предварительной информации, агрессор спрятал в туалете.

Стали известны подробности стрельбы в благовещенском колледже ЖКХ, в ходе которой был убит один студент и тяжело ранены двое. Оружие, по предварительной информации, агрессор спрятал в туалете. Студент второго курса колледжа Максим Муратов рассказал изданию "Порт Амур", что там и встретился со стрелком."Он нацелился мне в живот ружьем. Я в ступоре стою, ничего не понимаю, — говорит Максим. — Он сначала молчал, а потом выгнал нас, сказал: "Идите отсюда". Думаю, он сам не ожидал, что кто-то залетит в туалет. И испугался. Мы заблокировали вход в аудиторию партами, услышали выстрелы, позвонили в полицию и ждали".Следствие продолжается. Двое раненых благовещенским стрелком к настоящему времени уже прооперированы. Состояние одного из них тяжелое, сейчас он находится в реанимации. У второго состояние средней степени тяжести. О характере ранений студентов рассказал руководитель городского центра политравмы Владимир Дудкин:"Сегодня в 11 часов были доставлены два ребенка 17 лет с диагнозами огнестрельное ранение. У одного ребенка шея, задняя часть головы, затылочная область и левое надплечье. У второго — ранение ягодичной области таза".Напомним, что в четверг в благовещенском колледже прозвучали выстрелы: один из студентов, вооружившись ружьем, убил одного ученика, ранил еще троих и, отказавшись сдаваться полицейским, застрелился. По версии МВД, причиной стрельбы стали издевательства одногруппников.Директор Росгвардии Виктор Золотов уже дал указание проверить ЧОП, который охранял колледж в Благовещенске, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.