Потерпевшая заключила договор с неизвестной, по которому последняя обязалась оказать услуги по оформлению одного из зданий в центре Москвы в долгосрочную аренду для осуществления медицинской деятельности...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Басманному району задержали женщину, подозреваемую в хищении крупной суммы денежных средств путем мошенничества.В полицию с заявлением обратилась руководитель одной из коммерческих организаций. По ее словам, она заключила договор с неизвестной, по которому последняя обязалась оказать услуги по оформлению одного из зданий в центре Москвы в долгосрочную аренду для осуществления медицинской деятельности. Затем заявительница передала гражданке в счет оплаты по данному договору денежные средства, но впоследствии, по истечении обусловленного срока, условия договора выполнены не были и денежные средства не возвращены. Материальный ущерб составил 2 миллиона 300 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Ленинградском проспекте задержали подозреваемую – 56-летнюю москвичку. Похищенными денежными средствами злоумышленница распорядилась по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60