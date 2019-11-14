В сети опубликовали список самых бесящих пассажиров московского метро. Из них даже составили рейтинг.

В сети опубликовали список самых бесящих пассажиров московского метро. Из них даже составили рейтинг.На первой строчке "хит-парада" – "кладоискатели" обыкновенные. Этот подвид пассажиров очень любит остановиться ровно перед терминалами оплаты проезда. Отличается повышенной медлительностью при поиске транспортных карт – "Тройки", социальной карты или же любой другой.Почетное серебро рейтинга с достоинством занимают так называемые "бегуны". Их так прозвали за то, что они постоянно куда-то торопятся и бегут по эскалаторам, задевая при этом остальных пассажиров, отмечает со ссылкой на Пикабу.Еще одна категория, которая вызывает жуткое раздражение россиян, это "массовка", но не из мира кинематографа. Так называют людей, которые любят встать прямо перед дверями вагона и мешать выходу остальных пассажиров. Впрочем, легко обезвреживаются простой фразой: "Выходите на следующей?".Ну и последние места занимают "часовые" и "гонщики". Первые характеризуются любовью к дверям и поручням. Как правило, они облокачиваются на металлические средства транспортной безопасности. Вторые же, чаще всего, встречаются на станциях Московского центрального кольца.Они, как объясняет автор материала, "лезут" в самую гущу со своими транспортными средствами, будь то велосипед или самокат. Обычно появляются в переполненных вагонах и на эскалаторах, пачкая сиденья и одежду пассажиров.