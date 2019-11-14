Первые попытки коррекции речевых нарушений были в 17 веке.

Первые попытки коррекции речевых нарушений были в 17 веке. Как самостоятельная научная отрасль логопедия оформилась во второй половине 19 века. К логопедам обращались многие политические деятели. Например, Георг Шестой, правившей Англией в середине двадцатого века. Логопеды занимаются развитием речи, грамматического строя и обогащением лексики. Также исправляют дизграфию и дизлексию. Количество желающих развивать дикцию - растёт, говорит Анастасия КирпЕнко, основатель логопедического центра. Причём обращаются не только дети.Анастасия Кирпенко, основатель логопедического центра: «Логопед - это очень творческая профессия, поэтому человек должен быть, во-первых, креативным, также человек должен обладать высшим образованием по данной специальности, и педагог должен быть ярким.»