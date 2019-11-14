Анастасия Костенко вместе с супругом Дмитрием Тарасовым нежатся под солнечными лучами за границей. Молодые регулярно публикуют фотографии со своего чудесного отдыха вместе с красавицей-дочкой.

Анастасия Костенко вместе с супругом Дмитрием Тарасовым нежатся под солнечными лучами за границей. Молодые регулярно публикуют фотографии со своего чудесного отдыха вместе с красавицей-дочкой.Вот и в этот раз не обошлось без прелестных снимков. Беременная модель выложила несколько примечательных кадров на своей странице в социальной сети "Инстаграм". На фото она позирует то с ненаглядной доченькой, то вместе с мужем. Впрочем, поклонники обращают внимание не столько на красоту молодой семьи, сколько на заметно округлившийся выпяченный животик.Сама Костенко подписала свою последнюю публикацию так: "Здесь так хорошо, что я даже забыла, что в Москве далеко не теплые дни 😅.Все-таки боюсь загорать пузиком и любимый не разрешает 🤪, сижу себе на пляже, песочные фигуры мастерю 😅Отдыхать на не маленьком сроке мне довелось впервые и немного не по себе, что я менее активная" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).Девушка призналась, что в первые несколько дней в солнечной стране она чувствовала себя не очень хорошо. Так Анастасия рассказала, что у нее постоянно были слабость и вялость. Некоторые обеспокоились, что такое состояние может быть непосредственно связано с беременностью, однако модель поспешила всех успокоить. Неприятные симптомы были лишь побочными эффектами от акклиматизации.13 Ноя 2019 в 7:29 PSTВ свою очередь пользователи поспешили завалить Костенко комплиментами и многочисленными лайками. Поклонники буквально облизали девушку с ног до головы, и особенно ее животик."Такие красивые и счастливые😍😍😍 ", "Ну какая же ты хорошая", "Ой как животик то вырос. А сколько месяцев если не секрет?)❤️", "Отлично выглядишь 🔥период "гнездование" наверное на подходе))", "Какая же вы красавица!", "Какой у вас срок сейчас? Животик аккуратный!👏", "Какие вы классные 😍Пузико вашу семью дополняет 👨‍👩‍👧‍👦", – написали пользователи.