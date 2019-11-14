Президент России Владимир Путин проведет традиционную Большую пресс-конференцию во второй половине декабря. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, дата уже определена, скоро будет объявлена аккредитация для журналистов.

Президент России Владимир Путин проведет традиционную Большую пресс-конференцию во второй половине декабря.По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, дата уже определена, скоро будет объявлена аккредитация для журналистов. Однако он не стал называть точную даты пресс-конференции, передает ТАСС.С Посланием к Федеральному Собранию президент обратится в начале 2020 года. В прошлом году Послание оглашалось в феврале.С 2001 года Путин встречается с журналистами в формате Большой пресс-конференции ежегодно, кроме периода с мая 2008 года по май 2012 года, когда он был премьер-министром. Предстоящая Большая пресс-конференция станет для него пятнадцатой.