Жюри пришлось серьёзно поработать, чтобы отобрать лучших из лучших для участия в гала концерте.

В общественной организации "Милосердие и порядок", председателем которой является депутат Госдумы Григорий Аникеев, состоялся гала-концерт ежегодного областного конкурса эстрадной песни "Звёзды в ладонях". За девять лет мероприятие объединило тысячи юных талантов региона.Лучшие детские голоса области! Конкурс эстрадной песни "Звёзды в ладонях" поражает своим размахом. В этом году в оргкомитет поступило уникальное количество заявок - более двухсот. Жюри пришлось серьёзно поработать, чтобы отобрать лучших из лучших для участия в гала концерте. Возраст артистов - от 5 до 20 лет. Отборочный тур прошли 109 номеров. Никите Никифорову 11 лет. В конкурсе "Звезды в ладонях" он участвовал трижды. В этот раз он спел композицию "Беспризорник" группы Hi-Fi и завоевал гран-при.Никита Никифоров, обладатель гран-при конкурса "Звёзды в ладонях"(г. Карабаново, Александровский район): "Эта песня мне очень нравится. Она немного весёлая, немного грустная. В ней есть драматургия".Михаил Анисимов, педагог обладателя гран-при конкурса "Звезды в ладонях"(г. Карабаново, Александровский район): "Первый раз мы приехали сюда в 2014 году, ему было всего шесть лет. И сразу удачно выступили. Второй раз немного менее удачно, но все равно это нас очень подстегнуло. На следующий год опять приехали. И уже тогда мы взяли гран-при и почувствовали, что теперь можем замахнуться на федеральный канал и вот с той песней, с которой мы взяли гран-при - это "Волшебник-недоучка" - мы участвовали в "Голосе"".Победителей среди ансамблей и солистов выбирали в пяти возрастных категориях. Члены жюри отмечают - оценивать выступления становится всё сложнее. Ежегодно на мероприятие приезжают как новые артисты, так и ребята, которые уже принимали участие в конкурсе и приехали показать то, чего они достигли за это время. Все конкурсанты показали сильные концертные номера и высокий уровень вокального мастерства.Ольга Костерина, преподаватель по эстрадному вокалу, член жюри конкурса "Звезды в ладонях": "Мы все, члены жюри, отметили, что с каждым годом уровень конкурса повышается.Дети действительно приезжают сильные, подготовленные, осознанные - уже понимают, что они делают. Григорий Викторович Аникеев вносит огромный вклад в развитие региона и Владимирской области. Организация "Милосердие и порядок - это замечательная организация, где дети, молодежь могут себя проявить, реализовать, посоревноваться, показать себя. Конечно, это активная творческая площадка для детей и молодежи и замечательно, что такие конкурсы вообще проходят, существуют. Это просто отлично".Все участники были награждены дипломами и памятными подарками. Уже через год юные таланты региона вновь соберутся на этой сцене, чтобы зажечь новые звёзды!Нина Глизница, Александр Чернышев, «Вести-Владимир».