В тот момент, когда заявитель отошел, денежные средства были выданы банкоматом, а злоумышленник похитил их и скрылся...

«Оперативники Отдела МВД России по району Щукино г. Москвы задержали подозреваемого в краже денежных средств у мужчины», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию с заявлением обратился 61-летний житель столицы, который сообщил, что в отделении банка неизвестный похитил принадлежащие ему денежные средства.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Авиационной улице задержали подозреваемого – 35-летнего москвича.Установлено что заявитель хотел снять со своей банковской карты денежные средства, однако банкомат их не выдал, и мужчина пошел к сотрудникам банка за помощью. В тот момент, когда он ушел, денежные средства были выданы, злоумышленник похитил их и скрылся.Следствием Отдела МВД России по району Щукино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56