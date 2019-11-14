Женщина рассказала, что на Елецкой улице неизвестный открыто похитил у ее 12-летней дочери мобильный телефон...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное задержали 40-летнего ранее неоднократно судимого москвича, подозреваемого в ограблении несовершеннолетней.В территориальный отдел полиции обратилась жительница столицы. Женщина рассказала, что на Елецкой улице неизвестный открыто похитил у ее 12-летней дочери мобильный телефон, после чего скрылся.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Похищенное изъято.По данному факту дознанием ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22