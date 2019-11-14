Злоумышленница убедила пенсионерку в необходимости установить фильтры для очистки воды, на что последняя согласилась и заплатила за услугу 116 600 рублей...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Нагатино-Садовники задержали подозреваемую в мошенничестве в отношении пенсионерки.В территориальный отдел полиции с заявлением обратилась 76-летняя жительница района. По словам заявительницы, к ней домой пришла неизвестная и сообщила о необходимости проверки канализационных труб. После осмотра женщина убедила пенсионерку в необходимости установить фильтры для очистки воды, на что последняя согласилась и заплатила за услугу 116 600 рублей. Однако позже выяснилось, что установленное оборудование на самом деле стоит значительно дешевле. Пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую. Ею оказалась 28-летняя жительница Московской области.Следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22