Утром 14 ноября в одном из колледжей Благовещенска произошла жуткая стрельба. Есть погибшие. В сети появились подробности страшного происшествия.
<a href="https://33live.ru/novosti/14-11-2019-poslednie-podrobnosti-zhutkoj-strelby-v-blagoveshhenske.html" target="_blank">Последние подробности жуткой стрельбы в Благовещенске</a> - Утром 14 ноября в одном из колледжей Благовещенска произошла жуткая стрельба. Есть погибшие. В сети появились подробности страшного происшествия.
[url=https://33live.ru/novosti/14-11-2019-poslednie-podrobnosti-zhutkoj-strelby-v-blagoveshhenske.html]Последние подробности жуткой стрельбы в Благовещенске[/url] - Утром 14 ноября в одном из колледжей Благовещенска произошла жуткая стрельба. Есть погибшие. В сети появились подробности страшного происшествия.