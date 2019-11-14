В Твери на улице Двор Пролетарки во вторник горел второй этаж жилого дома, эвакуировано было более 30 человек. Пожарные при обходе квартир спасли не только людей, но и кота с собакой.

В Твери на улице Двор Пролетарки во вторник горел второй этаж жилого дома, эвакуировано было более 30 человек. Пожарные при обходе квартир спасли не только людей, но и кота с собакой.Особенно досталось коту, который надышался угарным газом. Спасатель — старший лейтенант Андрей Мейстер — вынес животное и дал ему кислородную маску. Спустя пять минут, как сообщает издание "ТИА", усатый питомец пришел в себя.Пожар был оперативно потушен, от огненной стихии никто не пострадал.