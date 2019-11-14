Популярная российская актриса регулярно сталкивается с критикой и давно научилась держать удар. В очередном посте в личном микроблоге Настасья Самбурская прошлась по недоброжелательнице.

Популярная российская актриса регулярно сталкивается с критикой и давно научилась держать удар. В очередном посте в личном микроблоге Настасья Самбурская прошлась по недоброжелательнице.Накануне знаменитость рассказала своим поклонникам в "Инстаграме", что наткнулась на оскорбительный комментарий одной женщины и не смогла пройти мимо. Артистка не сдержалась и опубликовала фотографию недоброжелательницы и текст самого сообщения."Ты точно проститутка", – процитировала злопыхательницу Настасья Самбурская, – Я не могла пройти мимо этого комментария от женщины в мой адрес в одном из пабликов, в котором разместили песню "Черная моль" в моем исполнении".Многие поклонники поддержали звезду сериала "Универ. Новая общага" и принялись оставлять едкие комментарии в адрес женщины. "Красная шапочка уже не та", "Да ну ее, пусть хоть разорвется от злости", "Ну ей проституткой точно быть не грозит", – делились мыслями пользователи.12 Ноя 2019 в 9:30 PSTОднако один из подписчиков остался недоволен постом актрисы. По его мнению, звезде не следовало публиковать чужой снимок без спроса. "Анастасия, вы, конечно, замечательная актриса, талантливый исполнитель песен. Но вот лишнее с фото. Мое мнение", – написал пользователь. "Спасибо! В попу ваше мнение, это мое мнение", – грубо ответила ему .