Популярная российская актриса регулярно сталкивается с критикой и давно научилась держать удар. В очередном посте в личном микроблоге Настасья Самбурская прошлась по недоброжелательнице.
Популярная российская актриса регулярно сталкивается с критикой и давно научилась держать удар. В очередном посте в личном микроблоге Настасья Самбурская прошлась по недоброжелательнице.
Накануне знаменитость рассказала своим поклонникам в "Инстаграме", что наткнулась на оскорбительный комментарий одной женщины и не смогла пройти мимо. Артистка не сдержалась и опубликовала фотографию недоброжелательницы и текст самого сообщения.
"Ты точно проститутка", – процитировала злопыхательницу Настасья Самбурская, – Я не могла пройти мимо этого комментария от женщины в мой адрес в одном из пабликов, в котором разместили песню "Черная моль" в моем исполнении".
Многие поклонники поддержали звезду сериала "Универ. Новая общага" и принялись оставлять едкие комментарии в адрес женщины. "Красная шапочка уже не та", "Да ну ее, пусть хоть разорвется от злости", "Ну ей проституткой точно быть не грозит", – делились мыслями пользователи.
12 Ноя 2019 в 9:30 PST
Однако один из подписчиков остался недоволен постом актрисы. По его мнению, звезде не следовало публиковать чужой снимок без спроса. "Анастасия, вы, конечно, замечательная актриса, талантливый исполнитель песен. Но вот лишнее с фото. Мое мнение", – написал пользователь. "Спасибо! В попу ваше мнение, это мое мнение", – грубо ответила ему .