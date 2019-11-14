После финальной тренировки сборной России по футболу Станислав Черкесов встретился с главой города Алексеем Копайгородским. Мэр курорта отметил, что Сочи имеет хорошо развитую инфраструктуру, а качество полей соответствует самым высоким требованиям.

После финальной тренировки сборной России по футболу Станислав Черкесов встретился с главой города Алексеем Копайгородским. Мэр курорта отметил, что Сочи имеет хорошо развитую инфраструктуру, а качество полей соответствует самым высоким требованиям."Мы хотели бы видеть национальную сборную у нас на тренировках как можно чаще. Со своей стороны мы приложим все усилия, чтобы футболисты чувствовали здесь себя комфортно", — рассказал Алексей Копайгородский в беседе с главным тренером национальной сборной Станиславом Черчесовым.Станислав Черчесов в свою очередь пообещал воспользоваться приглашением, передают "Вести Сочи".