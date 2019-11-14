Официальный представитель Министерства иностранных дел выступила с обличительной речью в адрес британских журналистов. Мария Захарова заявила, что зарубежные СМИ пытаются навязать людям синдром Форрестола.
Официальный представитель Министерства иностранных дел выступила с обличительной речью в адрес британских журналистов. Мария Захарова заявила, что зарубежные СМИ пытаются навязать людям "синдром Форрестола".
На недавнем брифинге российский дипломат рассказала, что британские журналисты пытаются демонизировать образ России в своих публикациях. По мнению Марии Захаровой, негативные статьи могут привить здоровым гражданам психическую болезнь, от которой страдал первый министр обороны США Джеймс Форрестол.
"Он (Джеймс Форрестол. – Прим.ред.) не был ранен на полях сражений, а это была середина XX века, он не был ранен на полях сражений с русскими, как вы понимаете, войны не было. Он не упал в ходе каких-то военных учений. Он просто немного повредился рассудком. Его лечили, у него был психоз", – цитирует официального представителя ведомства .
Напомним, американский министр страдал от депрессии и нервного истощения и в 1949 году был снят с должности и помещен в лечебное учреждение. Во время болезни
Джеймс Форрестол
часто говорил: "Русские идут, русские идут. Они везде. Я видел русских солдат".
12 Ноя 2019 в 11:09 PST
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