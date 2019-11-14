Официальный представитель Министерства иностранных дел выступила с обличительной речью в адрес британских журналистов. Мария Захарова заявила, что зарубежные СМИ пытаются навязать людям синдром Форрестола.

Официальный представитель Министерства иностранных дел выступила с обличительной речью в адрес британских журналистов. Мария Захарова заявила, что зарубежные СМИ пытаются навязать людям "синдром Форрестола".На недавнем брифинге российский дипломат рассказала, что британские журналисты пытаются демонизировать образ России в своих публикациях. По мнению Марии Захаровой, негативные статьи могут привить здоровым гражданам психическую болезнь, от которой страдал первый министр обороны США Джеймс Форрестол."Он (Джеймс Форрестол. – Прим.ред.) не был ранен на полях сражений, а это была середина XX века, он не был ранен на полях сражений с русскими, как вы понимаете, войны не было. Он не упал в ходе каких-то военных учений. Он просто немного повредился рассудком. Его лечили, у него был психоз", – цитирует официального представителя ведомства .Напомним, американский министр страдал от депрессии и нервного истощения и в 1949 году был снят с должности и помещен в лечебное учреждение. Во время болезниДжеймс Форрестолчасто говорил: "Русские идут, русские идут. Они везде. Я видел русских солдат".12 Ноя 2019 в 11:09 PSTМатериал дополняется.