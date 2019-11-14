По данным Всемирной Организации Здравоохранения в мире стремительно растет число людей с психическими отклонениями. И уже страшно выходить на улицу, потому что неадекватные люди – среди нас. Продюсер Яна Рудковская тоже в ужасе.

По данным Всемирной Организации Здравоохранения в мире стремительно растет число людей с психическими отклонениями. И уже страшно выходить на улицу, потому что неадекватные люди – среди нас. Продюсер Яна Рудковская тоже в ужасе."Сколько же ходит ненормальных людей по белому свету, – вздыхает Яна. – Некоторые их них даже преподают в университетах (это она о диком случае убийства и расчленения преподавателем студентки в Петербурге – Прим. ред.), и, наверняка, таких ненормальных много среди нас, а мы этого просто не знаем"."Я считаю, что должны сделать в полиции специальное подразделение, которое будет заниматься безобразиями, которые творятся в соцсетях, а именно угрозами, клеветой и провокациями, – продолжает продюсер. – Огромное количество обращений от граждан и известных медийных людей сейчас с этими вопросами! Все эти мерзкие и не совсем, видимо, здоровые и адекватные людишки, пишущие угрозы, даже на странице маленьких детей, должны быть жестко наказаны, а если они психически не здоровы, они должны быть помещены в психиатрические больницы и лечиться!"6 Ноя 2019 в 10:35 PST"Помните то видео, где женщина на улице пырнула ножом мальчика, когда семья спокойно гуляла с 2 детьми по аллее и убежала?! – возмущается Яна на своей странице в "Инстаграм". – Ведь эта семья даже не знала эту женщину! Почему любая мразь может написать угрозы жизни ребенку и безнаказанно гулять по улицам? Я буду остро поднимать этот вопрос!"Яна Рудковская – человек влиятельный. И, дай бог, ей удастся помочь с решением этой острой проблемы.