На протяжении шести лет не удавалось установить причину случившейся 17 ноября 2013 года авиакатастрофы. Наконец, следователям удалось найти виновных в крушении самолета в Казани.

На протяжении шести лет не удавалось установить причину случившейся 17 ноября 2013 года авиакатастрофы. Наконец, следователям удалось найти виновных в крушении самолета в Казани.В ходе исследования были проведены многочисленные экспертизы. Более того, сотрудники СК России опросили более 200 свидетелей. Они пришли к выводу, что в смерти 50 пассажиров виноваты командир экипажа Рустем Салихов и второй пилот Виктор Гуцул."Салихов не имел достаточных навыков пилотирования и был допущен к осуществлению пассажирских перевозок на основании фальсифицированных документов.В результате Салихов, не имея базовых знаний, навыков и опыта пилота, стал осуществлять пассажирские авиаперевозки в качестве пилота воздушного судна", – заявили следователи.Из-за отсутствия необходимого уровня квалификации Салихов ввел воздушное судно в сложное пространственное положение. Гуцул, в свою очередь, проигнорировал происходящее и не пришел на подмогу. Хотя он мог взять управление на себя и тем самым спасти ситуацию.Но это бремя ответственности легло не только на плечи пилотов. Также в качестве виновного назвали главу Татарского межрегионального территориального управления Росавиации Шавкат Умарова. Он не проверил достоверность сертификата командира экипажа.Также особую роль в случившемся сыграли заместитель генерального директора "Татарстана" Валерий Портнов и шеф-пилот авиакомпании Виктор Фомин. Они не обеспечили должной подготовки командира экипажа.Таким образом, если следовать логике СКР, мы можем говорить о тройной вине причастных к трагедии, сообщает . Из-за халатного отношения всех вышеперечисленных людей в страшной авиакатастрофе погибло 50 человек.